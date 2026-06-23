TOSFED İstanbul Park'ta, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından Spor Toto, Power App ve HT Spor katkılarıyla düzenlenen 2026 Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü ayak yarışı 13 yaşındaki Kırbıslı genç sporcu Rüzgar Okman'ın zaferi ile sona erdi.

İSTANBUL (İGFA) - Kalabalık bir izleyici topluluğu tarafından heyecanla takip edilen yarışın ikincisi Çağlar Küçükdumlu olurken, Abdullah Bostan kazandı.

TOSFED Drift Kupası klasmanında ise Durali Bostan birinciliği elde ederken, Mert Gırgırlar ikinci ve Serdar Nartak da üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldular.

Türkiye Drift Şampiyonası Klasmanında birinci Rüzgar Okman, Çağlar Küçükdumlu ve Abdullah Bostan oldu.

TOSFED Drift Kupası Klasmanı'nda ise birinci Durali Bostan olurken, Bostan'ı, Mert Gırgırlar ve Serdar Nartak takip etti.