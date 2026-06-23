Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporu toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen yatırımlarıyla kentte spor kültürünün gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce 6'sı toprak, 4'ü balon kort olarak hizmet veren İzmit Tenis Spor Merkezi'nde şimdi 4 adet kapalı tenis kortları salonu inşa ediliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Futbol ve basketbol gibi yaygın branşların yanı sıra tenis gibi farklı spor dallarında da modern tesisler hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına, gençlerin sporla iç içe yetişmesine ve sosyal bağların güçlenmesine destek oluyor.

Bu anlayış doğrultusunda daha önce 6'sı toprak, 4'ü balon kort olarak hizmet veren İzmit Tenis Spor Merkezi'nde tesisleşme çalışmaları aralıksız sürüyor. Merkez bünyesinde yapımı devam eden kapalı tenis kortları salonu tamamlandığında, vatandaşlar dört mevsim boyunca daha modern ve konforlu şartlarda spor yapma imkânına kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği spor yatırımlarıyla hem sportif başarıların artmasına hem de sporun toplumda bir yaşam biçimi olarak yaygınlaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

KAPALI ALANDA 4 TENİS KORTU HİZMET VERECEK

Eski Vinsan Tesisleri'nde yer alan İzmit Tenis Spor Merkezi içerisinde, toprak ve normal tenis kortları arasındaki 3 bin 108 metrelik inşaat alanına çelik çatılı olarak planlanan kapalı tesis salonu inşa ediliyor. 34,60 metre kısa kenar, 82,60 metre uzun kenar boyutlarında inşa edilecek olan kapalı salonunun çelik çatı imalatları tamamlandı. Tamamlanan çatının üzerine ise PVC örtüsü yerleştirildi. Salon içerisinde 4 adet tenis kortu, 4 adet antrenör odası, 1 adet kız ve 1 adet erkek alt soyunma odaları yer alacak. Antrenör ve soyunma odalarının üst bölümünde çelik profillerle 304 kişilik tribün yer alacak. Seyirciler karşılaşmaları bu kısımdan rahat ve konforlu bir şekilde takip edebilecek. Bu alan içerisinde mescit ve WC'de yer alıyor. Ayrıca tesis içerisinde cousin kaplama imalatları yapılacak.

Kapalı Tesis Sahaları Salonu'nun tribün PVC, paslanmaz korkuluk, çelik ara makas, asma tavan, PVC brandalar imalat montajı ve seramik zemin kaplama imalatları tamamlandı. Çatı cephe branda ile elektrik ve mekanik imalatlarına ise devam ediliyor. Ayrıca Büyükşehir ekipleri kapalı tenis salonunun sahasını asfaltladı. Yapılan çalışmaların ardından yapının fiziki ilerleme durumu yüzde 81 seviyesine ulaştı.