Kocaeli İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu Başkanı Erdem Arcan ile IGF Dünya Folklor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Murat Hürriyet’ten, Türk soydaşların yoğun olarak yaşadığı Sturimica ve Radoviş belediyesini ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu Başkanı Erdem Arcan ile IGF Dünya Folklor Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Temsilcisi Murat Hürriyet, 21 Aralık Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı etkinliklerine katıldı. Etkinlik sonrası Hürriyet ve Arcan, Türk soydaşların yoğun olarak yaşadığı Sturimica ve Radoviş belediyesini ziyaret etti.

STURİMİCA’DA KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Sturimica Belediye Başkanı Kosta Kostadinov ve Belediye Başkan Yardımcısı Magjerovska Palikarova ile yapılan görüşmede, iki şehir arasında kültür, sanat ve turizm alanında iş birliği yapılması konusunda önemli adımlar atıldı. Radoviş Belediye Başkanı Aco Ristov ve Türk Meclis Üyesi Enis Ömer ile Radoviş Belediyesi’nde gerçekleştirilen görüşmede, bölgede yaşayan Türkler ile Türkiye’ye göç etmiş soydaşlar arasındaki bağların güçlendirilmesi ve iki belediye arasındaki kültürel iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Bu ziyaretlerin, Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağı hedefleniyor.