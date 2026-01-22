Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Kısalar Mahallesi'nde bulunan eski okul binasında kapsamlı tadilat çalışması yürütüyor. Uzun süredir kullanılmayan ve bakıma ihtiyaç duyan yapı, yapılan çalışmalarla sosyal aktivitelerin gerçekleştirilmesi amacıyla köy halkının hizmetine sunulacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Daire Başkanlığı'na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen tadilat kapsamında, eski okul binasının elektrik ve su tesisatları tamamen yenilenirken, binada yıpranan birçok yapısal bölüm de elden geçiriliyor. Çatıdan iç mekanlara kadar yapılan yenileme çalışmalarıyla bina daha güvenli, sağlıklı ve kullanışlı hale getiriliyor. Eski okul binasının yanında bulunan lojman binasında da bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

KÖY HALKININ ORTAK KULLANIM ALANI OLACAK

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından eski okul binası, köy halkının ortak kullanım alanı olarak değerlendirilecek. Bina, taziye evi, köy cemiyetleri ve sosyal etkinliklerde kullanılacak. Bu sayede mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği, ihtiyaç anlarında hizmet verecek çok amaçlı bir alan oluşturulmuş olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışma ile atıl durumdaki bir yapıya yeniden işlev kazandırıldı. Kırsal mahallelerde sosyal yaşamın güçlendirilmesine de katkı sağlanmış oldu.