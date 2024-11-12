Kocaeli'de İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını da güçlendirmek adına Belsa B Blok önünde açılacak Yılbaşı Pazarı için başvuruları almaya başladıKOCAELİ (İGFA) - Kadınların el emeğine değer veren ve aile bütçelerine katkıda bulunmaları için her daim destek sunan İzmit Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yılbaşı Pazarı için başvuruları almaya başladı. İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 24-31 Aralık 2024 tarihlerinde kurulacak stantlara yılbaşı temalı ürün üreten kadın girişimcileri davet ediyor.

BAŞVURULARDA 13 ARALIK SON

Kendi imkanları ile üretim yapan kadınlara, ürünlerini alıcılara ulaştırabilecekleri farklı satış imkanları sunan İzmit Belediyesi, kadınlar arasındaki dayanışma ve üretim ağını güçlendirmeyi de hedefliyor. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, 13 Aralık tarihine kadar Cumhuriyet Yaşam Merkezi’ne giderek yılbaşı temalı ürün görselleri ile başvuru yapabilecek.