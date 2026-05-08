Kocaeli İzmit Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Tüysüzler Mahallesi'nde uzun yıllardır beklenen taziye evi projesini hayata geçiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşların önemli bir ihtiyacına daha çözüm üretiyor. Uzun yıllardır mahalle sakinlerinin talep ettiği taziye evi projesi, Tüysüzler Mahallesi'nde hayata geçiriliyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında alanda düzenleme çalışmalarına başladı.

MODERN VE KULLANIŞLI BİR ALAN OLACAK

Çalışmaların başladığı alanda incelemelerde bulunan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz, Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu ve Tüysüzler Mahalle Muhtarı Songül Yalçın, proje süreci hakkında bilgi aldı.

Mahalle sakinlerinin uzun süredir beklediği taziye evi, vatandaşların acı günlerinde bir araya gelebileceği, misafirlerini ağırlayabileceği modern ve kullanışlı bir alan olacak.