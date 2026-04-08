İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ, silahlı özel güvenlik personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 19 Nisan'a kadar online olarak alınacak
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi iştiraki BEKAŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere silahlı özel güvenlik personeli alımı yapılacağını duyurdu.
5 ay 29 gün süreyle gerçekleştirilecek alımlarda, performansı yeterli bulunan personelin süresiz olarak çalışma imkânı elde edeceği belirtildi.
Başvurular 8 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında yalnızca online olarak kariyer.izmit.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adayların başvuru sürecinde istenilen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemesi gerekiyor.
