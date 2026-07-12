Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü üstyapı çalışmaları kapsamında Gündoğdu Mahallesi Çavdar Sokak'ta beton kaldırım çalışması gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım için altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler son olarak Gündoğdu Mahallesi Çavdar Sokak'ta beton kaldırım çalışması yaptı. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve yaya ulaşımını daha güvenli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilen çalışma kapsamında, 350 metre uzunluğunda ve 1,60 metre genişliğinde beton kaldırım inşa edildi.

Toplam 525 metrekarelik kaldırım imalatında 75 metreküp beton ile 1,5 ton çesan kullanıldı.

YAYA GÜVENLİĞİ VE KONFORU ARTIRILDI

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarla Çavdar Sokak'ta hem yaya güvenliği hem de ulaşım konforu artırıldı. Mahalle sakinlerinin uzun yıllar güvenle kullanabileceği şekilde tamamlanan kaldırım, bölgeye modern ve düzenli bir görünüm kazandırdı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Kentin ihtiyaç duyulan noktalarında planlı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik üstyapı yatırımlarına program dahilinde devam edecek.