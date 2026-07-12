Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arı yetiştiricilerini desteklemek ve küresel iklim krizinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla arı yetiştiricilerine yönelik başlattığı 'Fondan Arı Yemi Desteği' sürüyor.

ANKARA (İGFA) - Yüzde 75 hibe ile sağlanan destekten 25 ilçeden toplam 960 arı yetiştiricisi faydalandı. Toplamda 80 bin kilogram yem, yetiştiricilerin kovan sayılarına göre belirlenen oranda dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla verdiği kırsal destekleri çeşitlendirmeye devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının, arı yetiştiricilerini desteklemek ve küresel iklim krizinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla arı yetiştiricilerine yönelik başlattığı 'Fondan Arı Yemi Desteği' devam ediyor.

Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı olan ve aktif olarak arıcılık faaliyeti gerçekleştirilen tüm arıcıların faydalandığı yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi paylı olarak gerçekleştirilen destekten başvuru yapan toplam 960 arı yetiştiricisi yararlandı. Toplamda 80 bin kilogram fondan arı yemi, yetiştiricilerin kovan sayılarına göre belirlenen oranda dağıtıldı.

AMAÇ: KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ETKİLENEN ARICILARI DESTEKLEMEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma hamlelerini sürdüreceklerini belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Hasan Hüseyin Karakuş sağlanan destek ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

'Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak arıcılarımıza fondan arı yemi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Fondan arı yemleri yüzde 75 hibeli olarak verilirken, maliyetin yüzde 25'lik kısmı üreticilerimiz tarafından karşılanmaktadır. Destek kapsamında Ankara'nın 25 ilçesinde toplam 960 arıcımıza 80 bin kilogram fondan arı yemi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bu destekle amacımız, küresel iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen arıcılarımızın yanında olmak ve artan girdi maliyetlerinin karşılanmasına katkı sağlamaktır.'