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Kutlamalar kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet korteji yoğun katılımla gerçekleşti.

İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünde düzenlediği bisiklet korteji, yoğun katılımla gerçekleşerek büyük bir coşkuya sahne oldu KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları büyük bir coşku içerisinde devam ediyor.