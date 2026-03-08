Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Borçelik Fabrikası'nda çalışan kadın emekçileri ziyaret ederek günlerini kutladı.

BURSA (İGFA) - Kadın istihdamının artırılması ve kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Bozbey, Borçelik Fabrikası'nı ziyaret ederek kadın çalışanlarla bir araya geldi. Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim eden Başkan Mustafa Bozbey'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altınsoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan da eşlik etti.

'KADIN İŞ GÜCÜNÜ ARTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kadın istihdamı konusunda birçok fabrikanın Borçelik fabrikasını örnek alması gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, böyle bir fabrikanın Bursa'da olmasının çok anlamlı ve değerli olduğunu belirtti. Borçelik Fabrikası'nda 150 civarında kadın çalışanın bulunduğunu dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, 'Çalışan tüm kadınlar gerekli eğitimlerden geçmiş. Büyük çoğunluğu sahada operatör ve teknik personel olarak çalışıyor. Bizler de göreve geldikten sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadın çalışan oranını 7 puan artırdık. Birçok alanda kadın işgücünü artırdık. Artırmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum' dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Mustafa Bozbey ile Borçelik Mali İşler ve Dış Ticaret Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.