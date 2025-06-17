İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi’nde kapsamlı asfalt serimi ve yama çalışmalarıyla bölgedeki ulaşımı güçlendiriyor. Kabaoğlu Mahallesi’nde 1200 ton asfalt serildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Kabaoğlu Mahallesi’nde yürütülen asfaltlama çalışmaları vatandaşların takdirini topluyor. Mülayim Sokak, Vişne Ağacı Sokak ve Müdür Sokak’ta gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları kapsamında toplamda 1200 ton asfalt kullanıldı. Yaklaşık 600 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yol modern ve konforlu bir hale getirildi.

Öte yandan, Aktop Sokak, Gökbayrak Sokak, Dilruba Sokak ve Ersoylu Sokak’ta ise asfalt yama çalışmaları devam ediyor. Devam eden bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 600 ton asfaltın daha kullanılacağı belirtildi.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.