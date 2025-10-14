İzmit Belediyesi, atıl durumdaki arazileri üretime kazandırarak 4 dönümlük tarladan yaklaşık 8 ton bal kabağı hasadı gerçekleştirdi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, atıl durumdaki arazileri tarımsal üretime kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ekimi yapılan 4 dönümlük tarladan yaklaşık 8 ton bal kabağı hasat edildi. Hasadı yapılan bal kabaklarının bir bölümü İzmit Belediyesi Aşevi'nde yemek ve tatlı yapımında kullanılacak. Ürünlerin bir kısmı ise Gülümse Kafeler aracılığıyla vatandaşlara satışa sunulacak.

VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULACAK

Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kuntaş, yapılan çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: 'Atıl durumda olan arazilerimizden bir tanesini yine değerlendirerek bal kabağı üretimi yaptık. Üretimimiz oldukça verimli geçti ve yaklaşık 8 ton ürün elde ettik. Belediyemizin aşevinde yemek ve tatlı olarak, Gülümse Kafelerde ise çiğ şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.'