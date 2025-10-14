Talas Belediyesinin 6 yıl önce kırsalda başlattığı ve Türkiye genelinde örnek gösterilen 'Belediye Mahallemizde' uygulamasının son durağı Yenidoğan Mahallesi oldu. Merkezdeki Bahçelievler, Han, Harman, Tablakaya ve Kiçiköy'de yapılan çalışmalardan sonra ekipler Yenidoğan'ı baştan sona yeniliyor.

KAYSERİ (İGFA) - Yol süpürmeden çim biçmeye, çevre düzenlemeden bakım-onarıma kadar geniş kapsamlı çalışmalar, 250 personel ve 55 iş makinesiyle Anneler Parkı'nda başlatıldı. Adeta bir hizmet seferberliği havasında geçen uygulama ile mahalleler, baştan aşağı yenilenirken, vatandaşların talepleri de yerinde alınarak elektrik şirketi, su, doğalgaz gibi ilgili altyapı kurumlarına iletiliyor.

Çalışmaları yerinde başlatan Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, personelle tek tek tokalaşarak yakından ilgilendi.

'BUNDAN GÜZEL HİZMET OLMAZ'

Başkan Yalçın, merkez mahallelere taşınan çalışmalarla ilgili şunları söyledi: 'Değerli arkadaşlar, 'Belediye Mahallemizde' uygulamamızla sizlerle bir araya geliyoruz. Bahçelievler'den başlayarak Han, Harman, Tablakaya ve Kiçiköy'den sonra şimdi de hep beraber Yenidoğan Mahallemizdeyiz. Maşallah hepinizin topyekûn bu çalışması ses getiriyor. Vatandaş sizi seyrediyor. Ellerinize sağlık. Bütün emeklerinizi, gönül gücünüzü, yüreğinizi ve bileğinizi birleştirerek çalışıyorsunuz. Vatandaş da bundan çok memnun. Bizim işimiz bu. Bundan daha güzeli olmaz. Her işi bitireceğiz. Yenidoğan muhtarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Hepinizden Allah razı olsun.'

'BAŞKANIMIZA SÖYLENECEK SÖZ YOK'

Yenidoğan Mahalle Muhtarı Adem Atasoy da yapılan hizmetlerinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, 'Allah razı olsun başkanımızdan. Söylenecek söz yok. Birim müdürlerimiz gecenin bir yarısında bile ulaştığımızda vatandaşlarımızın taleplerine karşılık verdiler. Başkanımız zaten ayda bir bizimle toplantı yapıyor. Sürekli istişare halindeyiz' diye konuştu.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLAN MODEL

Uygulama, başladığı günden bu yana hem kapsamı hem de modeliyle Türkiye'de pek çok belediyeye örnek oldu. Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi tarafından verilen Golden City Awards 2019'da 'En Başarılı Proje' ödülüne layık görülen 'Belediye Mahallemizde'