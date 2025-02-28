Ramazan ayı boyunca İzmitlileri sahura kaldıracak davulcular belli oldu. İzmit Belediyesi, davul çalmak için başvuruda bulunan 48 davulcuya kimliklerini teslim etti. İşte mahalle mahalle o davulcular...KOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında İzmit Belediyesine bağlı mahallelerde davul çalacak kişileri belirledi. Mahalle muhtarları tarafından belirlenen 48 davulcuya kimlikleri ve yelekleri zabıta ekipleri tarafından teslim edildi.
2 DEFA BAHŞİŞ TOPLAYABİLECEKLER
Muhtarlardan uygunluk yazısı alan ve şartları yerine getiren davulcular, görev yaptıkları süre boyunca belediyenin verdiği kimlikleri boyunlarından çıkartmayacaklar. İzmit Belediye yetkilileri yaptıkları açıklamada, “Kimliği olmayan hem davul çalamayacak, hem de bahşiş toplayamayacak. Davulcular Ramazan boyunca 2 defa bahşiş toplayabilecekler. Ayrıca davulcular gece 03.30’dan itibaren davul çalmaya başlayacaklar. Davul çalarken vatandaşları rahatsız edecek şekilde yüksek sesli ritimlerden kaçınılacak. Davulcular sabit bir noktada durarak değil, mahalle boyunca gezerek çalacak” ifadelerini kullandı.
İzmit Belediyesi Zabıta Ekipleri, kurallara uymayan ve vatandaşlara rahatsızlık veren davulcular hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulayabilecek. Ayrıca kurallara uymayan davulcuların ilerleyen yıllarda davul çalmasına izin verilmeyecek.
2025 YILI İZMİT BELEDİYESİ RAMAZAN DAVULCULARI
- Erdal Ceyhan – Cedit Mahallesi
- Ceyhun Ceyhan – Terzibayırı Mahallesi
- Hayri Çelik – Şirintepe Mahallesi (Plajyolu tarafı)
- Yavuz Kuyumcu – Kuruçeşme Fatih
- Erdal Ceyhan – Erenler Mahallesi
- Abdullah Samet Gören – Gündoğdu Mahallesi
- Tugay Kuyumcu – Doğan Mahallesi
- Berati Karabulut – Karabaş Mahallesi
- Ersin Kuyumcu – Yeni Mahalle (Radar)
- Sebahattin Kuyumcu – Cumhuriyet Mahallesi
- Atakan Yıldız – Akpınar Mahallesi
- Muhsin Uzun – Gündoğdu Mahallesi
- Sedat Poyraz – Ömerağa Mahallesi
- Samet Kayan – Hacıhızır Mahallesi
- Mert Kalay – Tavşantepe Mahallesi
- Adem İsmail Kaplan – Körfez Mahallesi
- Resul Doğan Topçular Mahallesi
- Hakan Şare – Kozluk Mahallesi
- Berkay Savaş - Mehmetalipaşa Mahallesi
- Cüneyt Çakmak – Yahyakaptan Mahallesi
- Emircan Çalım – Kadıköy Mahallesi
- Berat Yılmaz – Kuruçeşme Hatipköy
- Tuncay Borlak – Bekirdere Mahallesi
- Erhan Taşkın – Bekirdere Mahallesi
- Kadir Özayvaz – Cedit Mahallesi
- Volkan Akkuş – Serdar Mahallesi
- Abdülbaki Yaldız – Yenişehir Mahallesi Stad 2000
- Ahmet Turan – Şirintepe Mahallesi Şahin Tepesi
- Recep Demircioğlu – Yenidoğan Mahallesi
- Yılmaz Birçok – Kuruçeşme Fatih Mahallesi
- Aydan Can – Turgut Mahallesi 1. Bölge
- Mehmet Kıyımcı – Turgut Mahallesi 2. Bölge
- Saim İbişoğlu – Turgut Mahallesi 3. Bölge
- Sezai Kuyumcu – Fatih –Yeni Mahalle
- Cumali Çelik – Alikahya-Fatih Merkez- Atatürk Mahallesi
- Vefacan Gebeş – Tavşantepe Mahallesi
- Bilal Şafak – Hacı Hasan Mahallesi
- Abdülhamit Tabiloğlu – Malta Mahallesi
- Eren Akgün – 28 Haziran Mahallesi
- Orhan Poyraz – Akçakoca Mahallesi
- Ayhan Poyraz – Orhan Mahallesi
- Resul Yüzel – Serdar Mahallesi
- Semih Kulabaş – Gültepe Mahallesi
- Serkan Yıldız – Tavşantepe Mahallesi
- Muhammet Yıldıray Meşe – Yenişehir Mahallesi
- Özkan Çiftçi – Yenidoğan Zeytinlik Böl.-Zabıtan Mahallesi
- Berkant Ülgen – Terzibayırı Mahallesi
- Haktan Şirin – Yenidoğan Seka Sümer Evleri