Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğinde “Koninnt Programı”nı gerçekleştirdi. Program, Konya'nın inovasyon ve turizm alanındaki önemli merkezlerinin keşfi ve bilgi paylaşımı amacıyla düzenlendi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, Sosyal İnovasyon Ajansı iş birliğinde Koninnt (Konya İnovasyon Turizm) Programı’nı düzenlendi.

Program kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sosyal İnovasyon Ajansı, Kapsül Teknoloji Platformu, Depo No:4, Taş Bina, Darülmülk Sergi Sarayı ve Konya Bilim Merkezi ziyaret edilerek her bir nokta hakkında detaylı bilgiler alındı.

Öğrenciler, Konya'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini dijital ve teknolojik alandaki yeniliklerle birleştiren projeleri yerinde inceleme fırsatı buldu.

Sosyal İnovasyon Ajansı, öğrencilere sosyal inovasyonun önemini ve bu alanda yapılan projeleri tanıtarak, inovasyonun toplumlar için nasıl fayda sağlayabileceği konusunda bilgi verdi.

Kapsül Teknoloji Platformu ise, girişimcilik ve teknoloji odaklı projeleriyle dikkat çekerken, Depo No:4 ve Taş Bina gibi mekanlar, sanatı ve teknolojiyi birleştiren etkileyici projelere ev sahipliğiyle ilgi gördü.

Öğrenciler, Konya Bilim Merkezi'nde ise Konya'nın bilim ve sanat dünyasına katkı sağlayan önemli alanları yakından keşfetti. Ayrıca Darülmülk Sergi Sarayı'nda tarihi yolculuğa çıktı.

GENÇLİK MECLİSİ, GELECEĞİN LİDERLERİNİ YETİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla inovasyon, girişimcilik ve teknoloji odaklı projeleri desteklemeye devam ediyor. Bu tür etkinlikler, katılımcılara sadece bilgi kazandırmakla kalmayıp, onları kreatif düşünmeye teşvik ediyor.