Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, İzmit Otogarı ile Kocaeli Stadyumu arasında devam eden tramvay hattı inşaatını yerinde inceledi. Bu hat tamamlandığında İzmit doğudan batıya, bir uçtan diğer uca demir ağla bağlanmış olacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, göreve başladığında tramvay hattı Seka Park’tan İzmit’in en batısı Kuruçeşme’ye kadar uzanmıştı. Bu bölümde D-100 üzerinden köprüyle geçiş de bulunuyordu. En zorlu etap olarak gözüken bu bölümün tamamlanmasıyla İzmit Otogarı ile Kuruçeşme arası demir ağla kesintisiz bağlanmış, ardından Mehmet Ali Paşa-Kocaeli Şehir Hastanesi bölümü de hizmete girmişti.

KURUÇEŞME’DEN ALİKAHYA’YA

Akçaray Tramvay Hattı’nın İzmit’i bir uçtan diğer uca bağlayacak ve toplam uzunluğunu 17 km’ye çıkaracak yeni bölüm ise Başkan Büyükakın’ın önceki gün inceleme yaptığı İzmit Otogarı-Kocaeli Stadyumu hattı olacak. Bu sayede Kuruçeşme’den Alikahya’ya gidiş-dönüş çift yönlü demir raylar uzanmış olacak. Başkan Büyükakın, İzmit Otogarı-Kocaeli Stadyumu arasındaki bu çalışmaları yerinde inceledi. Ray montajına başlanan hattın son durumu hakkında bilgi aldı.

TOPLAM DURAK SAYISI 27’YE ÇIKACAK

İzmit Otogarı-Kocaeli Stadyumu arasındaki yeni hatta Sultan Murat, Yuvam Akarca, Sabancı Bulvarı, Alikahya Fatih, Alikahya Merkez ve Kocaeli Stadı durakları olacak. İzmit Otogarı’ndan başlayarak, Binnur ve Akyazı Sokak, Sultan Murat ve Fatma Seher Hanım Caddesi, Sakıp Sabancı Bulvarı ve Bağımsızlık Caddesi güzergâhından geçip, Kocaeli Stadı’na ulaşacak. Akçaray’ın yeni duraklarıyla birlikte toplam durak sayısı da 27’ye çıkacak.

TOPLU ULAŞIM GÜÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, raylı sistemlerin şehrimiz için hayati önem taşıdığına vurgu yaparak, “Tramvay hattımızı genişletiyor, Kocaeli’mizin geleceğine değer katmaya devam ediyoruz. Şehrimizin ulaşımını daha konforlu, hızlı ve erişilebilir hale getirmek için tramvay hattımızı 3,8 km daha uzatıyoruz. Bu yeni hat, mevcut yol ağına ve imar yollarına entegre olarak, kentsel ulaşımı kolaylaştırırken Kocaeli Stadyumu ve sosyal alanlara erişimi de artıracak. Hem tramvay hem de metro çalışmalarımızla şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz” dedi.