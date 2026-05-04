İZGİM'de düzenlenen Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitimi tamamlandı; anne adayları sertifikalarını aldı. Katılımcılar, programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kadınlara yönelik sosyal ve eğitici projelerle destek olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İZGİM'de düzenlenen 'Gebelik ve Doğuma Hazırlık Eğitimi Sertifika Programı' başarıyla tamamlandı. Programa katılan anne adayları, eğitim sürecinin ardından sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşadı.

Alanında uzman isimler tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara gebelik süreci, doğuma hazırlık ve doğum sonrası konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Programın sonunda Hemşire Pınar Türkel, eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Eğitim programına katılan anne adayları, kendileri için oldukça faydalı geçen bu süreçten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Katılımcılar, bu tür eğitimlerin hem bilinçlenme hem de sürece daha hazırlıklı olma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.