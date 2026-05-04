SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin şehir yönetimine katılımını teşvik ettiği 'Genç Katılımlı Proje Atölyesi 2025-2026 Fikir Yarışması'nın birincisi yapılan hemşeri oylaması sonucu belli oldu. Toplu taşımada güvenliği artırmaya yönelik yenilikçi yaklaşımıyla 'SAKUS-AI' projesi birinciliği elde etti.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen atölyede, gıda, çevre ve su yönetimi, mimari ve kentsel tasarım, ulaşım ve kent içi hareketlilik, gençlik, spor ve kültür, sosyal hizmetler ve dijitalleşme gibi birçok kategoride projeler değerlendirildi.

Bu kapsamda Teknik içeriği ve uygulanabilirliğiyle öne çıkan çalışmalar, Sakarya'nın sürdürülebilir ve akıllı şehir vizyonuna katkı sunacak nitelikte görüldü.

BİRİNCİ 'SAKUS-AI' OLDU

Hemşehri oylaması sonucunda en fazla oyu alan 'SAKUS-AI: Yapay Sinir Ağları ile Metrobüs Güvenliği ve API' projesi birinci seçilerek Sakarya Şehircilik Ödülü'nün sahibi oldu.

Hemşehri oylaması sonucunda oluşan ilk 10 proje sıralaması ise şöyle:

1. SAKUS-AI: Yapay Sinir Ağları ile Metrobüs Güvenliği ve API

2. BuzSiz İzleme ve Önleme Sistemi

3. AFEDAR (Afet Müdahale ve İletişim Sistemi Geliştirme Projesi)

4. EkoSave: Otonom Zemin Onarım ve Altyapı Stabilizasyon Sistemi

5. Aktif Sakarya: Hareket Et Keşfet

6. SakaryaGo (Yapay Zekâ Destekli Akıllı Şehir Rehberi)

7. Güneşle Dönüşen Adapazarı Liseleri

8. Doğal Bitkilerle Dere Suyu Arıtımı

9. EcoRide Sakarya (Akıllı Ulaşım ve Mikro-Mobilite Projesi)

10. GeriVizyon (Akıllı Atık Ayrıştırma ve Teşvik Sistemi)

Oylama sonucunda dereceye giren 10 projeye yakın bir tarihte düzenlenecek törenle ödüllerini teslim alacak.