Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği banka promosyon ihalesinde teklif yetersizliği nedeniyle üç kez iptal edilen süreç, son ihalede 87 bin TL'lik anlaşmayla sonuçlandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen banka maaş promosyon ihalesi süreci tamamlandı.

İl genelinde ilk olarak 3 Mart 2026 tarihinde yapılan ihale, sunulan tekliflerin yetersiz bulunması nedeniyle iptal edildi. Sürecin devamında ilçe millî eğitim müdürlükleri ve il müdürlüğü tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilen iki ihale daha sonuçsuz kaldı. Çalışanların hak ve menfaatlerini gözeterek daha yüksek teklif elde etmek amacıyla sürdürülen süreçte, son ihale 9 Nisan 2026 tarihinde yapıldı. İhaleye 12 banka davet edilirken, yalnızca Halkbank teklif sundu.

Başlangıçta 70 bin TL olarak sunulan teklif, yapılan görüşmelerin ardından 75 bin TL nakit ödeme ve 12 bin TL kredi kartı para puanı olmak üzere toplam 87 bin TL'ye yükseltildi. Revize edilen teklif uygun bulunarak ihale Halkbank üzerinde kaldı.

Anlaşmaya göre, kredi kartlarına tanımlanacak para puanın 5 bin TL'lik kısmı en geç 5 Temmuz 2026'ya kadar, kalan 7 bin TL ise 5 Ocak 2027'ye kadar ödenecek.