Gölcük Belediyesi'nin yaz spor etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlediği plaj voleybolu turnuvası, bu yıl büyük bir ilgiyle başladı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi; yaz etkinlikleri bu yıl da Değirmendere sahilini spor şenliği ile buluşturdu.

Yaz spor etkinlikleri kapsamında geleneksel olarak düzenlenen plaj voleybolu turnuvası, Yüzbaşılar sahil spor tesislerinde geniş katılımla başladı. Çeşitli kategorilerde 146 takım ve 292 sporcunun mücadele edeceği turnuva, heyecan dolu müsabakalarla başladı. Müsabakaların açılışına katılan Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi.

KUM ÜZERİNDE KIYASIYA MÜCADELE

Plaj Voleybol Turnuvası’nda 11-12-13 Temmuz büyükler, 18-19-20 Temmuz’da ise küçükler mücadele edecek. 3 gün boyunca devam edecek turnuvada; büyük erkek, büyük kadın, karma, genç kadın, minik, küçük, yıldız ve babalar kızlar kategorilerinde müsabakalar oynanacak. İkişer kişiden oluşan takımlar, kum üzerinde mücadelelerini ortaya koyacak.