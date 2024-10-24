Kocaeli Gölcük’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen spor turnuvalarında mücadele eden bireyler, 101. yıl coşkusunu sporla yaşadılar.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Cumhuriyet’in kuruluşunun 101. yılı kapsamında; spor turnuvaları düzenlendi.

Floor Curling, Bocce ve Cumhuriyet Koşusu olarak düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporcular ise ödüllendirildi. Gölcük Rahvan At Yarışları Pisti’nde gerçekleştirilen Cumhuriyet Yarışı’nın ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ödül törenine; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende Başkan Sezer, dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Tören, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.