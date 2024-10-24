UEFA Avrupa Ligi temsilcileri Fenerbahçe ve Beşiktaş bugün oynayacakları maçlarda futbolun dev isimleri ile karşılaşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa serüvenleri bugün oynayacakları maçlar ile devam ediyor.

Fenerbahçe bugün saat 22.00’da UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz devi Manchester United ile kendi evinde karşılaşıyor. Beşiktaş ise aynı saatte Fransız ekibi Lyon’a konuk oluyor. Temsilcilerimizin Avrupa maçlarının heyecanı Misli’de “Şampiyon Oranlar” ile daha da artıyor. Misli, temsilcilerimizin Avrupa maçlarında Türkiye'nin en yüksek oranları ile fark yaratıyor.

FENERBAHÇE, MANCHESTER UNİTED’A KARŞI ÜSTÜNLÜK PEŞİNDE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Ülker Stadyumu’nda Manchester United'ı ağırlıyor. Fenerbahçe – Manchester United karşılaşmasını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek. 9. haftası geride kalan Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertliler, Manchester United'ı yenerek çıkış aramak istiyor. Fenerbahçe ile Manchester United, tarihlerinde 7. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 6 maçta temsilcimizin İngiliz ekine karşı 3 galibiyeti ve 3 mağlubiyeti bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Fenerbahçe'nin yeni formatta 4 puanı bulunuyor. Kırmızı Şeytanları bu turnuvalarda sarı-lacivertlilerden daha fazla mağlup eden sadece beş takım var: Barcelona (6), Bayern (6), Juventus (6), Milan (5), Real Madrid (5).

Misli üyeleri, "Fenerbahçe – Manchester United" maçı heyecanını Türkiye'nin “En Yüksek" iddaa oranları ile Misli'de yaşayacak.

BEŞİKTAŞ, AVRUPA’DA GALİBİYET ARIYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında bugün Fransa’da Lyon’a konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan 2 haftada puan alamayan siyah-beyazlılar, Lyon karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Bugün saat 22:00’da Groupama Stadyumu’nda oynanacak Lyon – Beşiktaş karşılaşmasını Almanya Futbol Federasyonu’ndan Harm Osmers yönetecek.