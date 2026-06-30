Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük'e kültür merkezi yapımı için ihale sürecini başlattı. Kültür merkezini inşa edecek firmanın belirlenmesi için 23 Temmuz Perşembe günü ihaleye çıkılacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Üstyapı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında, Gölcük ilçesine 12.000 metrekare inşaat alanına sahip kültür merkezi kazandırılacak.

Proje tamamlandığında ilçeye modern bir sosyal ve kültürel yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.

İHALE 23 TEMMUZ'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi kapsamında açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek. Teklifler, 23 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu'nda (B Blok 1. Kat) EKAP üzerinden elektronik ortamda alınacak.

450 GÜNDE TAMAMLANACAK

İhale kapsamında yüklenici firma, yer tesliminden itibaren 450 takvim günü içinde projeyi tamamlayacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı bildirildi. İhale kapsamında konsorsiyum tekliflerine izin verilmeyecek.

GÖLCÜK İÇİN KAPSAMLI YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gölcük'e 12 bin metrekarelik alan üzerinde kazandıracağı kültür merkezinin, tamamlandığında ilçenin sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sunması amaçlanıyor.

SOSYAL VE KÜLTÜREL DONATI ALANLARI

Gölcük ilçesinde yapımı planlanan kültür merkezi bodrum + zemin + 1. kat ve çatı arasından oluşacak. Kültür merkezi içerisinde; 650 kişilik düğün salonu, 590 kişilik tiyatro salonu, eğitim salonları, 95 araçlık kapalı otopark, sığınak ve mescit de yer alacak.