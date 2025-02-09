Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Halkevi Gençlik Merkezi’nde gençlerle bir araya gelerek onlara önemli tavsiyelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Halkevi Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen Akademi Üniversite Sosyal İnovasyon Lansmanı’nda gençlerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı “Gençlik ‘Sosyal İnovasyon’ ile geleceği şekillendirecek” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın model ve ödüllü gençlik projesi ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında faaliyet gösteren Akademi Üniversite, gençlere çözüm odaklı yenilikçi fikirlerle yetkinlik kazandırmak amacıyla ‘Sosyal İnovasyon’ çalışmaları düzenliyor.

Bu kapsamda Akademi Üniversite Sosyal İnovasyon Topluluğu tarafından Halkevi Gençlik Merkezi’nde yeni dönem tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Lansman programına; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muradiye Ateş, şube müdürleri, Sosyal İnovasyon gönüllüleri ve misafirler katılım gösterdi.

Sosyal İnovasyon Topluluğu’nun düzenlediği sahne gösterisinin ardından Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı “Gençlik Gücü: Sosyal İnovasyon ile Geleceği Şekillendirmek” adlı söyleşi gerçekleştirdi. Sosyal inovasyonun şehirlerde ve gençlerde önemli bir unsur olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Baraçlı, “Gençlerimiz kendilerini geleceğe taşıyan bir anlayışla çalışmalarına devam ediyor. İnovasyon esasen yenilik ve yeni düşünce kavramlarını ortaya koyma gayreti içerisinde faaliyetlerini yerine getirme anlayışıdır. Bizler bu anlayışla çalışmalarımızı devam ettirirken büyüklerimizi ve küçüklerimizi tanıma anlayışını da ortaya koymalıyız. Sadece insan odaklı değil, çevreyi de dikkate alan ve kaynakları verimli kullanan bir anlayışla inovasyonu ön planda tutmamız gerekiyor. Bu yüzden her yaşta üretebilecek bir anlayışa sahip olmalıyız” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL MEDYAYI BİLGİ EDİNMEK İÇİN KULLANIN”

Ülkemizin olduğu gibi Kocaeli’nin de hedeflerinin olduğunu belirten Dr. Baraçlı “Kocaelimizin hedefi 2041. Bu hedefe ulaşırken yeni nesil, inovasyonu ön planda tutan, sosyal gelişimciliği de hedefleyen bir anlayışla çalışmalarını yerine getirmeli. Tabi ki önemli unsur dijital dönüşüm de göz ardı edilmemeli. Sosyal medyayı sadece sosyalleşmek adına değil, bilgi edinmek adına kullanmamız gerekiyor. Kölesi olmadan, onu yönetebilecek bir anlayışla çalışmalarımızı yerine getirmeliyiz. Eleştirel düşünme, problem çözme, liderlik yeteneklerinin artışı, toplumsal değişimi yönlendirme gibi kavramlarla inovasyonu ön planda tutan bir gençlik yönetimini hedefliyoruz. Beyin çürümesini de ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu anlamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız gençlerin tüm girişimlerine tam destek veriyor. Artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve sosyal medya kavramları günümüzde artık çok üst seviyelere erişti. Esiri olmadan onları yöneten bir anlayışla dijitalleşmeyi ön planda tutacağız” diye konuştu. Baraçlı daha sonra gençlerden gelen soruları cevapladı.