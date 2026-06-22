Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), mimarlık ve tasarım alanında gelenek ile modernite arasındaki etkileşimi disiplinlerarası bir çerçevede ele alan ITMAD 2026 - International Conference on Interactions between Tradition and Modernity in Architecture and Design konferansına başarıyla ev sahipliği yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - GTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde 17-18 Haziran tarihlerinde GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferans, Türkiye ve farklı ülkelerden akademisyenleri, araştırmacıları, mimarları, tasarımcıları, sanatçıları ve öğrencileri bir araya getirdi.

TraMod Academy tarafından düzenlenen ITMAD 2026, mimarlık ve tasarımda gelenek ile modernite arasındaki ilişkiyi tartışmaya açan uluslararası bir akademik platform olarak; kültürel miras, sürdürülebilir koruma, yerel bilgi, çağdaş mimarlık pratikleri, kentsel bellek, kamusal mekân, yeniden kullanım ve tasarımda kimlik gibi başlıklara odaklandı.

TraMod'un 'gelenek + modernite' yaklaşımı doğrultusunda konferans, bir yandan kimlik, gelenek ve kültürel değerlerin korunmasını; diğer yandan çağdaş tasarım pratikleriyle güncel ve yenilikçi üretimlerin desteklenmesini amaçladı.

KÜRESEL AKADEMİK PLATFORM GTÜ'DE BULUŞTU

Konferans, farklı disiplinlerden katılımcıların gelenek ve modernite arasındaki ilişkileri mimarlık, tasarım, sanat ve kültürel miras ekseninde ele almasına olanak sağladı.

Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin yanı sıra Rusya, Brezilya, İran ve Umman gibi ülkelerden akademisyen ve tasarımcıların katılımıyla gerçekleşen organizasyon, küresel ölçekte güçlü bir bilgi paylaşım zemini oluşturdu.

Etkinliğin açılış konuşmaları TraMod Academy Başkanı Dr. Javad Eiraji, GTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Özlem Oral Aydın ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar tarafından gerçekleştirildi. Açılış dersi kapsamında katılımcılara hitap eden İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Mimarlar Odası Başkanı Doç. Dr. Zeynep Eres, gelenek ve modernite arasında köprü kurma, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir koruma politikalarında Mimarlar Odası'nın rolü üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

ÇOK YÖNLÜ PANELLER VE ZENGİN AKADEMİK PROGRAM

İki gün süren konferans programında, alanında uzman isimlerin moderatörlüğünde panel ve tematik oturumlar gerçekleştirildi. Oturumlarda Bursa ve Cumalıkızık'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilme süreci, sürdürülebilirlik çalışmaları, ofis projelerinde gelenek ve modernite ilişkisi, Osman Hamdi Bey'in Osmanlı entelektüel kimliği ve kültürel mirasın korunmasındaki rolü gibi farklı başlıklar ele alındı.

Program kapsamında ayrıca modernitenin uluslararası boyuta taşınması, devlet müzeleri ve kimlik krizleri, yerel toprak malzemelerin 3D yazıcı teknolojileriyle yeniden yorumlanması, İran danslarının mimari mekânlardaki dönüşümü, modern anıtsallık ve mimari miras ilişkisi gibi konular tartışmaya açıldı. Köy Enstitülerinin günümüzdeki korunma durumları, geleneksel mahallelerden modern konut projelerine geçişte kadınların mekânsal hafızası ve aidiyet deneyimleri, moda tasarımında gelenek-modernite dengesi ile endüstriyel miras kapsamında Isparta Yenice Deri Fabrikası'nın yeniden işlevlendirilmesi ve yeşil adaptif yeniden kullanım teorileri de konferansın öne çıkan konuları arasında yer aldı.

ÖĞRENCİ SERGİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Konferans programı kapsamında GTÜ Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerinin çalışmalarından oluşan bir öğrenci sergisinin açılışı da gerçekleştirildi. Katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanan sergi, genç tasarımcıların üretimlerini görünür kılarken, geleceğin mimarlarının gelenek, modernite, tasarım ve kültürel miras konularına yaklaşımlarını ortaya koydu.

ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞE KATKI

GTÜ Mimarlık Fakültesi'nin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirilen ITMAD 2026, Gebze Teknik Üniversitesi'nin uluslararası akademik görünürlüğünü artırma, disiplinlerarası iş birliklerini geliştirme ve genç araştırmacıların akademik gelişimlerini destekleme hedeflerine önemli katkılar sağladı. Konferans, gelenek ile modernite arasındaki etkileşimi yalnızca kuramsal bir tartışma alanı olarak değil, aynı zamanda mimarlık, tasarım ve kültürel miras üretiminde güncel ve geleceğe dönük bir yaklaşım olarak ele aldı.