Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sıcak ve güvenli yuvalara kavuşması için hayata geçirdiği Pati İzi hayvan sahiplendirme projesiyle yüzlerce patili dostun hayatına dokunuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanlarına sıcak yuva kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Pati İzi projesi, sahiplendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 700'ü aşkın patili dost yeni yuvasına kavuştu.

Sosyal medya üzerinden yürütülen proje sayesinde kedi ve köpekler yeni aileleriyle buluşturulurken, sahiplendirme çalışmaları her geçen gün daha fazla patili dost için umut oluyor.

Pati İzi projesi kapsamında bugüne kadar 700'ü aşkın patili dost sahiplendirildi. Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirme çalışmalarıyla sokak hayvanlarının yaşamlarına dokunurken, vatandaşların da bir canlının hayatına umut olmasına vesile oluyor. Pati İzi projesi kapsamında sahiplendirilmeyi bekleyen kedi ve köpekler, sosyal medya üzerinden vatandaşların bilgisine sunuluyor. Hayvanların fotoğrafları ve çeşitli bilgileri paylaşılırken, patili dostlardan birini sahiplenmek isteyen vatandaşlar gerekli şartları yerine getirerek yeni dostlarını ailelerine katabiliyor.