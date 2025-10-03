Ekim ayı birinci oturumunda 14 gündem maddesi görüşüldü, Başkan Büyükgöz'e protokol yetkisi verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Meclis oturumunda önergeyle gündeme dahil edilen iki maddeyle birlikte toplam 14 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ikinci maddesi olan Etüt ve Proje Müdürlüğü'nün yeni hükümet konağı binasının uygulama projelerinin hazırlanması ve yapımı sürecinin tamamlanması ile ilgili Kocaeli Valiliği ile Protokol yapılması için Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e yetki verilmesine ilişkin teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

GAZZE'YE 20 MİLYON YARDIM MECLİSTEN GEÇTİ

Gündemin 7. maddesi olan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün Kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile iş birliği aracılığıyla Gazze yararına 20 milyon Türk Lirası bağışlanmasına ilişkin protokol yapılması için Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e yetki verilmesine ilişkin teklifi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Gebze Belediyesi Ekim ayı meclisi ikinci oturumu 6 Ekim Pazartesi günü saat 15:00'de gerçekleşecek.