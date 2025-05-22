Kocaeli Gebze Belediyesi, yaşamın en zor anlarından biri olan vefat durumlarında vatandaşlarına ücretsiz cenaze hizmetleri sunarak destek olmayı sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, cenaze işlemlerinin ilk adımından defin sonrasına kadar tüm süreci profesyonel bir şekilde yönetiyor. Belediyeye bağlı ekipler, sürecin her aşamasında hızlı ve etkin hizmet sunarak vatandaşların yanında oluyor. Tüm hizmetler tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor.

7/24 ULAŞILABİLİRLİK

Vatandaşlar, cenazeye dair tüm ihtiyaç ve taleplerini ALO 188 hattı ya da 0530 412 02 96 numaralı telefon aracılığıyla haftanın yedi günü, günün 24 saati Mezarlıklar Müdürlüğü’ne iletebiliyor. Verilen Hizmetler Kapsamında; Vefat eden kişinin bulunduğu yerden alınması,

dini usullere uygun yıkama ve kefenleme, mezar yerinin hazırlanması, defin işlemlerinin imam eşliğinde gerçekleştirilmesi, talep doğrultusunda cenaze evine taziye çadırı kurulması (25 sehpa, 100 tabure, 1 çay kazanı) 100 kişilik yemek ikramı, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün taziye mesajının iletilmesi, dua ve Kur’an-ı Kerim okunması, taziye paketi ikramı.

ŞEHİR DIŞI NAKİL HİZMETİ VE OTOBÜS DESTEĞİ

Gebze Belediyesi, cenazenin şehir dışına naklinde de vatandaşlara destek veriyor.400 km üzeri mesafeler için hava yoluyla nakil işlemi gerçekleştirilirken 400 km altı mesafeler için ise günlük iki sefer kara yoluyla nakil sağlanıyor. Ayrıca, cenaze yakınlarının defin yerine ulaşımını sağlamak amacıyla otobüs desteği de ücretsiz olarak sunuluyor. Gebze Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda halkın en zor anlarında yanında olmaya devam ediyor.