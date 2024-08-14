Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bölgenin yeni cazibe merkezi olacak Seyir Tepesi Sosyal Tesisleri'nin startını verdi.KOCAELİ (İGFA) - Tesisler, Osmangazi Köprüsü'ne nazır deniz manzarasıyla birlikte bölge halkına hizmet vermeye hazırlanıyor.

Dilovası Belediyesi, bu modern tesisleri bizzat işleterek bölgeye kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunmayı hedefliyor.

Diliskelesi Mahallesi’nde hem Osmangazi Köprüsü hem de muhteşem deniz manzarası eşliğinde doğa ile iç içe huzurlu bir ortam sunuyor. Tesislerde, geniş sosyal alanların yanısıra, eşsiz deniz manzarası eşliğinde kahvaltı yapma imkanı sunan restoran ve kafeteryalar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Ramazan Ömeroğlu, Diliskelesi Sosyal Tesisleri, Dilovası'nın yeni gözdesi olacak. Hem halkımızın hem de misafirlerimizin Osmangazi Köprüsü ve deniz manzarasının keyfini çıkarabileceği, çeşitli lezzetler tadabileceği bir mekan oluşturduk. Tesislerimizi belediyemiz bizzat işletecek, böylece halkımıza kaliteli hizmeti uygun fiyatlarla sunacağız. Bu tesisi bize kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.

Tesislerin çok yakında halkın hizmetine açılması planlanıyor ve bölgenin sosyal yaşamına yeni bir soluk getireceği öngörülüyor.