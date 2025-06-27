Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çevre çalışmaları kapsamında, Derince Ahmet Yesevi Camii çevresi yeşil, estetik yaşam alanına dönüştürüldü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli simgelerinden Derince Ahmet Yesevi Camii çevresinde gerçekleştirdiği kapsamlı çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgeye yepyeni bir soluk getirdi.

YEŞİL VE KONFORLU YAŞAM ALANLARI

Kentin dört bir yanında hayat kalitesini artıran projelere imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Derince Ahmet Yesevi Camii çevresinde de modern ve fonksiyonel alanlar oluşturdu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yapım Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Derince Yesevi Camii Meydan Düzenlemesi Projesi” kapsamında, 240 metrekarelik çocuk oyun alanı, 400 metrekarelik otopark, 850 metrekarelik yürüyüş yolu ve 960 metrekarelik yeşil alan hizmete sunularak bölgeye hem estetik hem de sosyal değer katıldı.

DOĞAL PEYZAJ VE SAĞLAM ALTYAPI

Proje kapsamında altyapı da göz ardı edilmedi. 165 metre uzunluğunda döşenen yağmur suyu hattı ve İSU ana hat bağlantısı sayesinde, yağış sonrası oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmiş oldu. Cami meydanında ise 50 metre taş duvar, 126 metre klinker harpuşta ve 126 metre ferforje korkulukla zarif ve sağlam yapılar oluşturuldu. Zamanla zarar gören bordürler özenle onarılırken, kaldırımlar da tamamen yenilenerek yaya konforu en üst seviyeye çıkarıldı.