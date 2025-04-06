KOCAELİ (İGFA) - Dünyanın lider elektrikli araç üreticisi BYD, yeni enerjili araç teknolojileri, batarya üretimi ve çevreci lojistik çözümleriyle küresel çapta öncü bir rol üstleniyor.

Türkiye’deki kullanıcılarına da yenilikçi ve çevre dostu mobilite çözümleri sunarak sürdürülebilir ulaşımın geleceğini şekillendiriyor.

BYD’nin Türkiye’de satış adetlerinin artışına paralel, BYD’nin ileri teknolojiye sahip araç taşıma gemisi “BYD CHANGZHOU”, Türkiye’ye teslimat yapmak üzere 25 Şubat’ta Çin’in Ningbo Limanı’ndan yola çıktı. Yaklaşık 39 günlük bir yolculuğun ardından, 5 Nisan’da Türkiye’ye ulaştı. Kocaeli Derince’deki Safiport Limanı’na yanaşan 7.000 araç kapasiteli dev BYD CHANGZHOU gemisinin, Türkiye’ye gelişi büyük ilgi uyandırdı.

Çanakkale Boğazı ve Osmangazi Köprüsü’nden geçişi esnasında görüntülenen BYD CHANGZHOU, Safiport Limanı’nda heyecanla karşılandı. BYD’nin Türkiye’de büyük ilgi gören ve yeni sahiplerini bekleyen modelleri limana indikten sonra etkileyici bir görüntü oluşturdu.

BYD CHANGZHOU İLE ÇEVRECİ VE VERİMLİ SEVKİYAT

199,9 metre uzunluğa ve 38 metre genişliğe sahip olan BYD CHANGZHOU, 69.250 GT (brüt tonaj) ve 21.400 NT (net tonaj) kapasitesiyle geniş ölçekli sevkiyatları verimli bir şekilde gerçekleştiriyor. 7.000 araç taşıma kapasitesi sayesinde BYD CHANGZHOU, markanın araçlarını uluslararası pazarlara hızlı ve güvenli bir şekilde ulaştırıyor.

Sürdürülebilir taşımacılığı ön planda tutan gemi, çift yakıtlı tahrik sistemiyle çalışıyor ve LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanarak karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltıyor. Bu çevreci teknoloji, BYD’nin küresel sürdürülebilirlik hedeflerini destekliyor.

BYD’nin Türkiye’deki artan satış adetlerine paralel, BYD CHANGZHOU gemisi geniş ölçekli sevkiyat için 5 Nisan günü Derince Safiport limanına varış yaptı.

TÜRKİYE’DEKİ GENİŞ ÜRÜN GAMINA YOĞUN İLGİ

BYD, Türkiye’de sunduğu yeniliklere devam ederken, yeni araç sevkiyatlarıyla da pazardaki varlığını güçlendiriyor. BYD CHANGZHOU’nun Türkiye’ye ulaşması, markanın Türkiye pazarına verdiği önemi ve sürdürülebilir lojistik anlayışını bir kez daha gözler önüne seriyor. Türk tüketicilerinin BYD modellerine gösterdiği yoğun ilgi, markanın pazardaki konumunu daha da güçlendirirken, ODMD verilerine göre 2025 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki senenin aynı dönemine göre Türkiye Binek Otomobil Pazarı’nda en çok büyüyen marka BYD oldu.