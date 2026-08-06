Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern yollar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Darıca Emek Mahallesi'nde, Kroman Çelik ile Marmaray tren hattı arasında bulunan Dutluk mevkiinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları tamamlandı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan çalışmalar sayesinde Darıca Dutluk mevkii, hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım aksı haline geldi. Son kat asfalt serimi tamamlanan yolda yol çizgileri de çizilerek trafik düzeni güçlendirildi. Yenilenen yol, modern standartlara uygun yapısıyla bölgedeki ulaşım kalitesini önemli ölçüde artırdı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge sakinleri, daha güvenli, düzenli ve konforlu bir ulaşımın avantajını yaşamaya başladı. Güçlü altyapısı, kaliteli asfaltı, modern aydınlatma sistemleri ve estetik çevre düzenlemeleriyle yenilenen Dutluk mevkii yolu, Darıca'nın ulaşım ağına değer katan önemli bir yatırım olarak hizmete sunuldu.

YENİ AYDINLATMAYLA GÜVENLİ VE ESTETİK BİR CADDE

Yol boyunca tamamlanan çevre düzenlemeleri ve aydınlatma çalışmaları, bölgeye modern bir kimlik kazandırdı. Yayaların güvenli şekilde ulaşımını sağlayan kaldırımlar ve gece görüşünü artıran aydınlatma sistemiyle Dutluk mevkii, hem fonksiyonel hem de estetik açıdan örnek bir cadde görünümüne kavuştu.