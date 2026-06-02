Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki boş arazilerde büyüyen yabani otları temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçedeki boş arazilerde büyüyen ve vatandaşları rahatsız eden yabani otların temizliği çalışmalarına başladı.

İlçe genelindeki boş araziler, parklar ve kavşak ile refüj alanları olmak üzere, yol ve kaldırımlarda da sürdürülen yabani ot biçim çalışmalarıyla birlikte, ilçe sakinlerinin konforu artmış olurken, bir yandan da çevredeki görüntü kirliliklerinin de giderilmesi sağlanıyor. Kalabalık bir ekiple devam eden çalışma kapsamında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak İstiklal Caddesi üzerindeki kaldırım ve boş arazilerin temizliğini gerçekleştiriyor.

ÇEVRE KONFORU ARTIYOR

Yapılan yabani ot temizliği ile birlikte, yaz aylarında oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçilirken, sinek, haşere vb. rahatsızlık yaratabilecek konulara da önlem sağlanmış oluyor. Yabani ot temizliği ile birlikte Çayırovalı ilçe sakinlerinin çevre konforu da artarken, konuya ilişkin Çayırova Belediyesi'nden yapılan duyuruda, belirlenen plan ve program çerçevesinde ilçedeki 9 mahallenin tamamında yabani ot temizliği yapılacağı ve boş arazilerde oluşan kötü görüntünün önüne geçileceği belirtildi.