Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Gölcük, Başiskele ve Karamürsel'de üstyapı yenileme çalışmaları için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 186,9 milyon TL olan ihaleye 14 istekli katıldı; en düşük teklif 125 milyon TL ile Fehim Yakın'dan geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz ayının gelmesi ile birlikte asfalt sezonunu açtı. Bu kapsamda Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde altyapı çalışmalarının ardından yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları için ihaleye çıkıldı. 'Altyapıdan Kaynaklı Yolların İyileştirilmesi İşi' kapsamında gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyeti 186.929.019,70 TL olarak açıklandı.

Bu kapsamda Gölcük, Başiskele ve Karamürsel ilçelerinde tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından yapılacak üstyapı düzenlemeleri için Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ihale gerçekleştirildi.

EN DÜŞÜK TEKLİF 125 MİLYON TL

14 isteklinin katıldığı ihalede en düşük teklif, 125 milyon TL ile Fehim Yakın'dan geldi. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirme sonucunda yüklenici firma belirlenecek ve sözleşme sürecinin ardından çalışmalar başlanacak.