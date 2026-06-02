İstanbul Bayrampaşa'da düzenlenen narkotik operasyonda yüklü miktarda metamfetamin ve uyuşturucu imalatında kullanılan materyaller ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bayrampaşa'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vuruldu.

Operasyonda; 27 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 2 kilo 750 gram metamfetamin, 21 kilo katkı maddesi ile uyuşturucu üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların, özellikle de gençlerin korunması amacıyla uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. 'Evlatlarımızın ve İstanbul'umuzun güvenli yarınları için zehir tacirleriyle mücadelemiz devam edecek' ifadelerine yer verildi.

