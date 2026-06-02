Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Karacabey Belediyesi ve Bursa Kültür, Turizm ve Tanıtma Birliği'nin katkılarıyla 6-7 Haziran'da Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç'ta düzenleyeceği 'Bursa Leylek Şenliği', yine çok sayıda vatandaşı doğayla buluşturacak.

BURSA (İGFA) - Avrupa Doğal Yaşamı Koruma Vakfı'nın (Euronatur) Avrupa Leylek Köyleri Ağı'nda (ESVN) Türkiye'yi temsil eden Karacabey'e bağlı Eskikaraağaç Mahallesi'nde düzenlenecek Leylek Şenliği için hazırlıklar tamamlandı.

Yaren Leylek ve Balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğu ile dünya genelinde artık bilinir hale gelen Eskikaraağaç Avrupa Leylek Köyü, şenlik kapsamında söyleşilerden atölye çalışmalarına, tekne turlarından resim ve poster sergilerine, konserlerden tadım etkinlikleri ve uçurtma şenliğine kadar onlarca etkinliğe ev sahipliği yapacak.

6 Haziran Cumartesi sabahı Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'nce düzenlenecek doğa yürüyüşü ile başlayacak şenlik kapsamında aynı gün saat 14.00'te Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından Uluslararası Adem Amca ve Yaren Leylek Poster Sergisi düzenlenecek. BUFSAD-Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği'nin 'Uluabat'ın Köyleri' temalı fotoğraf sergisinde, Uluabat Gölü çevresinde bulunan köylerin yaşam izleri katılımcılara sunulacak. Şenlik kapsamında 6 Haziran Cumartesi akşamı saat 19.00'da da kortej yürüyüşü yapılacak.

Fotoğraf çekme atölyesinden Leylek Postanesi'ne, gece sinemasından bilgi yarışması ve dans etkinliklerine kadar birbirinden keyifli etkinliklerin düzenleneceği şenliğe katılmak isteyenler için Bursa Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım imkânı da sağlayacak.

6-7 Haziran 2026 tarihlerinde Üniversite Metro İstasyonu- Eskikaraağaç Etkinlik Alanı arasında gerçekleşecek ring seferlerinin saatleri şöyle olacak:

6 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNÜ

ÜNİVERSİTE METRO İST. ESKİKARAAĞAÇ

11.00 12.00

13.00 14.00

15.00 16.00

17.00 18.00

00.00

7 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ

ÜNİVERSİTE METRO İST. ESKİKARAAĞAÇ

11.00 12.00

13.00 14.00

15.00 19.00



Şenlik programı kapsamında detaylı bilgi için https://www.bursa.bel.tr/etkinlik/bursa-leylek-senligi-1497 adresi ziyaret edilebilir.