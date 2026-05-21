Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Özgürlük Mahallesi'nde hayata geçirilen yeni aile sağlığı merkezi ve bilgi evi projesinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Çayırova'ya birçok proje kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin, artan ihtiyaç sonrasında Özgürlük Mahallesi'nde hayata geçirdiği yeni aile sağlığı merkezi ve bilgi evi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Behram Çobanoğlu Parkı'nda yükselen proje kapsamında Kocaeli'nin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan Özgürlük Mahallesi'ne artan ihtiyaç doğrultusunda yeni bir sağlık ocağı, bilgi evi, kütüphane ve kadınlar için spor salonu kazandırılmış olacak. Temel çalışmaları tamamlanan projede, 1. bodrum kat kolon ve perde duvar betonu döküldü, 1. bodrum kat döşeme kalıp imalatları ise sürüyor.

'ŞEHRİMİZE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Burada inşaat süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, konu hakkında şunları dile getirdi; 'Özgürlük Mahallemizde hayata geçireceğimiz Aile Sağlığı Merkezi ve Bilgi Evi inşaatımızda incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşacağı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe en güzel şekilde hazırlanacağı ve kadınların spor yapabileceği önemli bir eseri daha ilçemize kazandırıyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla; şehrimize değer katan, geleceğe iz bırakan projeleri adım adım hayata geçirmeye devam edeceğiz.'