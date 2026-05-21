Sakarya'da ulaşım yatırımlarını dijital hizmetlerle destekleyen Büyükşehir Belediyesi, Google Haritalar entegrasyonuyla şehir içi ulaşımda yeni bir dönemi başlattı.

SAKARYA (İGFA) - ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerini kapsayan yeni entegrasyonla yerli ve yabancı tüm kullanıcılar, şehir içi ulaşım planlamasını artık Google Haritalar üzerinden kolay ve hızlı şekilde yapabilecek. Toplu taşıma kullanan binlerce kişi artık Google'da tüm hatları, sefer saatlerini, alternatif güzergahları, otobüslerin tahmini sürelerini görebilecek.

Metrobüs ve ADARAY'ı şehre kazandıran ve Adapazarı-Serdivan Tramvay Hattı için artık yapım aşamasına geçen Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde yeni bir toplu taşıma kültürü oluşturuyor.

DİJİTAL HİZMET AĞI GENİŞLEDİ

Türkiye'de vatandaşına en uygun ulaşım ücreti sunan şehirler arasında olan Büyükşehir Belediyesi, Sakaryalılara sadece uygun ulaşım, alternatif toplu taşıma araçları sunmakla kalmıyor, şehir içi ulaşımda dijital hizmet ağını genişletiyor.

TOPLU TAŞIMA HATLARI TEK TIKLA

SAKUS ve Ulaşım Portalı uygulamalarıyla dijital ortamda toplu taşıma takibini hızlı, anlaşılır, kolay şekilde vatandaşlarına sunan Büyükşehir, şimdi de Google Haritalar entegrasyonunu dijital hizmet ağına ekledi.

KOLAY ERİŞİM

Yeni entegrasyonla birlikte şehre gelen misafirler, öğrenciler, yerli-yabancı turistler ve mevcut ulaşım dijital araçlarını kullanmayan kullanıcılar da Google Haritalar üzerinden Sakarya'nın toplu taşıma bilgilerine kolayca erişebilecek.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Sakarya'da bir noktaya gitmek isteyen herkes Google Haritalardan hedef noktayı seçip 'toplu taşıma' seçeneğine tıkladığında uygun otobüs hatlarını, güzergâh alternatiflerini ve yürüyüş bağlantılarını Google Haritalar üzerinden görüntüleyebilecek.

SAATLER, HAT, GÜZERGÂH VE ÜCRET BİLGİSİ

Kullanıcılar yeni entegrasyon ile sadece Sakarya'daki toplu taşıma araçlarını görmekle kalmıyor, otobüs saatleri, hat ve güzergâh bilgileri ile ücret bilgileri başta olmak üzere ulaşım ilgili tüm bilgileri tek tıkla erişebiliyor.

ADARAY'dan Metrobüs'e ve belediye otobüslerine kadar entegrasyonu tamamlanan dijital hizmete yakın zamanda özel halk otobüsleri ve hayata geçtiğinde Tramvay Hattı'da eklenecek.

'ULAŞIMIN DİJİTAL ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ'

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Sakarya'da toplu ulaşımı sadece fiziksel yatırımlarla değil, dijital altyapı hamleleriyle de güçlendiriyoruz. Google Haritalar entegrasyonu sayesinde hem hemşehrilerimiz hem de şehrimizi ziyaret eden misafirlerimiz, şehrimizdeki toplu taşıma güzergâhları, aktarma, saat ve ücret bilgilerine kolayca erişebilecek. ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüsleriyle başlayan entegrasyon sürecine yakın zamanda özel halk otobüsleri de dahil edilecek. Yapımı başlayacak Tramvay Hattı'nın da sisteme entegre edilmesiyle Sakarya'da toplu ulaşım dijital anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşacak' ifadelerine yer verildi.