Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi seralarında ürettiği 5 milyon fideyi vatandaşlara ulaştırdı. Yaz sezonu için hazırlanan 300 bin yazlık sebze fidesinin dağıtımı yoğun ilgi gördü.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve geldiği ilk günden bu yana nitelikli tarım çalışmalarına büyük önem veren, tarımsal üretim yapan vatandaşlara destek ve eğitim veren programlar uygulayan, üretimi teşvik ederek 35 bin dönüme yakın âtıl tarım arazisini verim ve üretime kazandıran Büyükşehir Belediyesi, kendi seralarında şu ana kadar ürettiği 5 milyona yakın yazlık ve kışlık sebze fidesini üreticilerle buluşturdu.

DAĞITIM NOKTASINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Büyükşehir Belediyesi şimdi de yaz sezonu için tohumdan üretilen 300 bin yazlık sebze fidesini de üreticilerle buluşturmaya başladı. Dağıtımın başlaması ile fide dağıtım noktalarına gelen vatandaşlar, burada yoğunluk oluşturdu.

DAİRE BAŞKANI GÖZKONAN: 'ÇEŞİTLİ DENEMELERLE EN İYİ FİDEYİ ÜRETİYORUZ'

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan geçmiş yıllardan bugüne dağıtılan fidelerden memnuniyetin yüksek olduğunu belirtti.

Tohumdan fide üretiminde önemli denemelerle en iyi fideyi üretmeye özen gösterdiklerini aktaran Gözkonan, 'Her yıl olduğu gibi bu yıl da 300 binin üzerinde yazlık sebze fidesi üretimi gerçekleştirdik. Ürettiğimiz bu fideleri bayram tatili öncesi üreticilerimizle buluşturuyoruz. Üreticilerimizin talebi oldukça yoğun. Yaptığımız etki değerlendirmeleri sonucunda fidelerimizden memnuniyetin yüksek olduğunu görüyoruz. Fide üretimi yaparken tohum ve çeşit anlamında ciddi deneme çalışmaları sonucunda üretim yapıyoruz. Piyasanın 3'te 1'i değerinde bir katkı payı alarak bu fideleri üreticimizle buluşturuyoruz. Yaz aylarında da kışlık sebze üretimi yapacağız. Fide üretim işi potansiyel üreticilerimizde önemli bir karşılık buldu. Biz de bu üretimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bugüne kadar 5 milyon fide ürettik gerekirse 5-10 milyon daha fide üretiriz' dedi.

VATANDAŞLARDAN BAŞKAN GÜLER'E TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediyesinin kendi seralarında ürettiği fidelerden alan vatandaşlar, duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Uygulamadan dolayı çok memnun kaldıklarını aktaran vatandaşlar, kendi sebzelerini kendileri üretmek amacıyla fide dağıtımlarını çok beğendiklerini belirttiler. Büyükşehir Belediyesinin tarım çalışmalarına da değinen vatandaşlar, tüm bu destekleri dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkürlerini ilettiler.