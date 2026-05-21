AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Artuklu'da yürütülen asfalt çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, bayram sonrası Mardin'in 9 ilçesinde kapsamlı asfaltlama çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

MARDİN (İGFA) - Mardin genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı yatırımları kapsamında yol yapım ve asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanlarına kavuşması için önemli projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

ARTUKLU'DA ASFALT TAMAMLANDI, SIRA ARA SOKAKLARDA

Artuklu ilçesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kılıç, Yenişehir Mahallesi'nde toplam 10 kilometrelik sıcak asfalt binder tabakasının tamamlandığını, 13 Mart Mahallesi'nde ise 3 kilometrelik asfalt seriminin bitirildiğini açıkladı.

Ana arterlerde asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından ara sokaklarda kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına başlanacağını belirten Kılıç, ilçenin birçok noktasında söküm, reglaj ve zemin düzeltme işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Bayram sonrasında Mardin genelinde yeni bir asfaltlama seferberliği başlatılacağını duyuran Milletvekil Kılıç, 'Kızıltepe başta olmak üzere Midyat, Ömerli, Yeşilli, Dargeçit, Derik, Nusaybin, Mazıdağı ve Savur ilçelerimiz ile kırsal mahallelerinde gerçekleştirilecek asfaltlama çalışmaları için ihale süreçleri tamamlandı. Bayramla birlikte çalışmalarımıza başlıyoruz' dedi. Kılıç, yapılan yatırımlarda koordinasyonun önemine dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve projelerde emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür etti.