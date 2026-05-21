Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Festivali kapsamında sahne alan Kibariye, Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce Manisalıya unutulmaz bir gece yaşattı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen Gençlik Festivali'nin dördüncü gününde, Türk müziğinin güçlü sesi Kibariye sahne aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nı hıncahınç dolduran Manisalılar, ünlü sanatçının dillerden düşmeyen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Konseri coşkuyla takip edenler arasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da yer aldı.

Alanı saatler öncesinden dolduran binlerce vatandaş, Kibariye'nin sahneye çıkışıyla büyük bir coşku yaşadı. Sevilen klasiklerinin yanı sıra hareketli ve duygu dolu şarkılarıyla da dinleyicilerine tam anlamıyla bir müzik ziyafeti sunan ünlü sanatçı, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere özellikle gençlerin katılımı ve enerjisi damga vurdu.

BAŞKAN DUTLULU'DAN KİBARİYE'YE HEDİYE

Konser arasında sahneye çıkarak başarılı performansından dolayı Kibariye'ye teşekkür eden Başkan Besim Dutlulu, sanatçıya gecenin anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

​'HEMŞEHRİLERİMLE OLMAKTAN MUTLUYUM'

Sahne boyunca seyirciyle samimi bir iletişim kuran Kibariye, aslen Akhisarlı olduğunu hatırlatarak, 'Kendi memleketimde, hemşehrilerimle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum' sözleriyle Manisalılara teşekkür etti.