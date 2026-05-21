İstanbul Maltepe Belediyesi'nce yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçenin mezarlıklarında temizlik çalışması yapıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kabir ziyaretlerini daha hijyenik ve temiz bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için ilçenin mezarlıklarında temizlik çalışması yaptı.

Ekipler Küçükyalı, Maltepe, Başıbüyük, Gülsuyu, Büyükbakkalköy mahallelerinde bulunan mezarlıklarda çevreye zarar veren çeşitli atıkları toplayıp süpürme çalışması yaptı.

Süpürme çalışmalarının ardından yıkama araçlarıyla mezarlık içi ve çevre yolları da yıkandı. Genel çevre bakımı çalışmalarıyla mezarlıklar temiz bir görünüme kavuştu.