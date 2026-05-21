TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin hazırladığı 'Ünlü Show' adlı müzikal tiyatro oyunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Şenlik Alanı'nda yoğun katılımla sanatseverlerle buluştu.

Müzik, mizah, taklit ve dansı aynı sahnede buluşturan 'Ünlü Show', izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gösteride özellikle Müslüm Gürses, Bülent Ersoy, Yıldız Tilbe ve Cem Karaca gibi sanat dünyasının unutulmaz isimlerinin taklitleri, 1990'lar rüzgarı estirdi. Sanatçıların sahne tavırları, sevilen şarkıları ve hafızalara kazınan replikleri, izleyicilere adeta nostaljik bir yolculuk yaşattı.

BÜYÜK ALKIŞ ALDILAR

Gösteride ayrıca Anadolu'nun farklı bölgelerine ait halk dansları, modern sahne kurgusu ve özel koreografilerle harmanlandı. Renkli kostümler, enerjik dans performansları ve sahne şovları geceye ayrı bir heyecan katarken, seyirciler gösteriyi uzun süre alkışladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Kültür ve sanat etkinlikleriyle gençlerimizi ve vatandaşlarımızı bir araya getirmeye devam ediyoruz. Şehir Tiyatromuzun hazırladığı müzikal tiyatro oyununun ilk gösteriminde vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri memnun etti. Sanatın birleştirici gücüyle kültürel değerlerimizi yaşatmayı sürdüreceğiz' denildi.