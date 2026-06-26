Çayırovalı binlerce öğrenci, bugün gerçekleştirilen karne törenlerinde, karnelerini aldı ve tatile kavuştu. Çayırova ilçe protokolü öğrencileri bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

KOCAELİ (İGFA) - Tüm yurtta olduğu gibi Çayırova'da da binlerce öğrenci, bugün karnelerini alarak 2025-2026 eğitim-öğretim yılına noktayı koydu.

Çayırova'da ise Şevket Özay İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katılım sağladı. Programda ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma gerçekleştirirken, Demir'in akabinde konuşma yapan Başkan Çiftçi, şunları aktardı;

'Öğrencilerimiz çok çalıştı ve bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldiler. İyi bir tatili ve dinlenmeyi hak ettiniz ama yaz tatilinde yine kitap okumayı ve spor yapmayı ihmal etmeyin. Ben çocuklarımızı çok seviyorum. Rabbim hepsinin bahtını açık eylesin. Bütün velilerimizi ve çocuklarımızı tebrik ediyorum, tekrar sizleri saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum.'

Başkan Çiftçi'nin akabinde konuşan Kaymakam Önal ise, minik öğrencileri tebrik ederken, iyi tatiller dileklerini de iletti. Konuşmaların ardından öğrencilerin hazırladığı gösteriler ilgiyle takip edildi. Daha sonrasında ise Kaymakam Önal, Başkan Çiftçi ve beraberindeki protokol üyeleri, sınıflara çıkarak minik öğrencilere karnelerini takdim etti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'İlçe Kaymakamımız Ahmet Önal ve İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Recep Demir ile birlikte Öğretmen Şevket Özay İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Bir yıl boyunca büyük bir özveriyle emek veren kıymetli öğretmenlerimize ve çocuklarımızın her zaman yanında olan fedakâr velilerimize gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.