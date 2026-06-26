Artvin'de okul öncesi eğitim kurumlarıyla ilk ve orta dereceli 152 okulda eğitim-öğretim gören 22 bin 592 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Vali Vekili İsmail Erdoğan, Yeni Mahalle İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, okul yöneticileri ve öğretmenlerle yaptığı görüşmenin ardından sınıfları gezdi.

Ziyaret ettiği sınıflarda öğrencilere karnelerini takdim eden Vali Vekili Erdoğan, öğrencilere yaz tatilini dinlenerek ve bol bol kitap okuyarak geçirmelerini tavsiye etti.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Erdoğan, Artvin'de başarılı bir eğitim-öğretim dönemini geride bıraktıklarını belirterek, emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Karne dağıtım törenine İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, il protokolü ile veliler katıldı.