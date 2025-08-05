Kocaeli Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde, YKS tercih danışmanlık hizmeti başladı. Üniversite hayallerine kavuşmak isteyen gençler, en doğru tercihlerini uzman eğitimcilerle birlikte yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda birçok projeyle öğrencilerin yanında olan Çayırova Belediyesi, tercih döneminde de ilçedeki gençleri yalnız bırakmadı. 1 Ağustos Cuma günü başlayan tercih süreci doğrultusunda Çayırovalı gençlere katkı sunmak amacıyla harekete geçen Çayırova Belediyesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’nde uzman eğitimci kadrolarla oluşturduğu tercih danışmanlığında, öğrencilerin puanları, gitmek istedikleri üniversiteler ve yapmayı arzu ettikleri meslekler doğrultusunda, Çayırovalı öğrencilere yönlendirme yapıyor.

13 AĞUSTOS SON GÜN

4 Ağustos Pazartesi günü başlayan tercih danışmanlık hizmeti, tercih sürecinin son günü olan 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında, randevu sistemiyle hizmet veriyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi’ne giden YKS öğrencileri, uzman tercih danışmanlarıyla geleceklerini şekillendirebiliyor. Tercih danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler, 0262 743 79 09-Dahili 1662 nolu telefon numarasını arayarak bilgi alabilir.