Kocaeli Çayırova Belediyesi, ara tatilin sona ermesiyle birlikte başlayan ikinci dönemin ilk gününde okullarda mevsimsel grip salgınına karşı okullarda dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi. Öğrencileri yeni dönemin ilk gününde yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öğrencilere yeni dönemde başarılar dileyip, dezenfektan verdi.KOCAELİ (İGFA) - 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ikinci dönem ders zili bugün çaldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çayırova’da da öğrenciler sınıflarına ve sıralarına kavuştu. Ara tatil sonrasında okullarına geri dönen Çayırovalı öğrencilere, Çayırova Belediyesi tarafından da dezenfektan hediye edildi.

Mevsimsel grip salgınından öğrencilerin en az şekilde etkilenmesini isteyen Çayırova Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrencilere dezenfektan dağıttı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ikinci dönemin ilk gününde Çayırovalı öğrencileri de yalnız bırakmadı. Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir’le birlikte Mustafa Necati Ortaokulu’na giden Başkan Çiftçi, öğrencilere hem derslerinde başarılar dilerken, dezenfektan da dağıttı.

“GELECEĞİMİZİN TEMİNATISINIZ”

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “15 tatil bitti havalar çok güzeldi hepiniz güzel vakit geçirdiniz ve dinlendiniz. İkinci döneme daha güzel ve zinde bir şekilde başlayacaksınız. Sizleri çok seviyoruz, sizler bizim geleceğimizin teminatısınız. Sizlere hayırlı güzel bir ikinci dönem diliyorum” dedi. Daha sonra sınıflara giderek öğrencilere derslerinde kolaylıklar dileyen Başkan Çiftçi, öğrencilere de dezenfektan dağıttı.

DEZENFEKTAN DAĞITILDI

Sınıfta dezenfektan dağıtmadan önce de bir konuşma yapan Başkan Çiftçi, “Şimdi malum havalar soğudu, biraz da salgın var. Mevsimsel gribi sizlerden uzaklaştırmak için dezenfektan dağıtacağız. Bunları da kontrollü bir şekilde kullanmanız gerekiyor” açıklamasında bulundu. Bununla birlikte Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de, belirlenen program çerçevesinde ilçedeki okullarda öğrencilere dezenfektan dağıtımı gerçekleştirdi.