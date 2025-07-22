Kocaeli Büyükşehir Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, TÜRKAK akreditasyon süreci kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan destek aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’ndan (MARKA) değerli bir destek almaya hak kazandı.

AKREDİTASYON YOLCULUĞUNA GÜÇLÜ BİR ADIM

2005 yılında kurulan ve ileri teknoloji cihazlarla donatılmış olan laboratuvar, deneyimli personel kadrosuyla kalite ve analiz çeşitliliğini artırmayı sürdürerek sektörde öncü olmayı hedefliyor. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde test ve analiz hizmeti sunan laboratuvar, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyonu ile hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

VİZYONER ADIMA STRATEJİK KATKI

TÜRKAK’ın, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) üyeliği sayesinde laboratuvarın kazandığı akreditasyon, yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacak; dünya genelinde geçerlilik kazanacak. Bu önemli sürece rehberlik edecek olan “Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı Akreditasyonu Yol Haritası” projesi, MARKA tarafından desteklenerek laboratuvarın vizyoner adımına stratejik bir katkı sunuyor.

GÜVENİLİRLİK VE KALİTEYE GİDEN YOL

Proje kapsamında, laboratuvarın mevcut yapısı detaylı biçimde incelenecek ve kapsamlı bir durum ve ihtiyaç analizi gerçekleştirilecek. Elde edilecek bulgular ışığında, akreditasyon için gerekli iyileştirmeler belirlenerek uygulamaya konulacak. Bu titiz hazırlık süreci, laboratuvarın akreditasyon hedeflerine emin adımlarla ilerlemesini sağlayacak.

SEKTÖRDE ÖNCÜ ROL ÜSTLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu bilimsel yatırımı sadece şehir altyapısına değil, aynı zamanda ülke genelinde yapı güvenliğine, mühendislik hizmetlerinin kalitesine ve uluslararası arenada rekabet gücüne katkı sunmayı amaçlıyor. Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı; güvenilirliği, teknolojik donanımı ve sürekli gelişen hizmet anlayışıyla sektörde öncü bir rol üstlenmeye hazırlanıyor.