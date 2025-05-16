Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, kurum bünyesinde görev yapan şube müdürleri ve şeflere yönelik seminer düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yönetici yetkinliklerini artırmak amacıyla bünyesinde görev yapan şube müdürlerine yönelik eğitim düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Yönetici Yetkinliğinin Geliştirilmesi Eğitimi” farklı tarihlerde üç oturum halinde gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram’ın katılımıyla gerçekleşen seminerlerde 85 şube müdürü ve şefler yer aldı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi’ne bağlı yetişkin eğitimi uzmanı Seyhan Yılmam Ongun tarafından sunulan “Yönetici Yetkinliğinin Geliştirilmesi Eğitimi”, farklı tarihlerde üç oturum halinde gerçekleştirildi.

“EĞİTİM BAŞARIYA ULAŞMADA KRİTİK ROL OYNUYOR”

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen yaptığı açılış konuşmasında, “Eğitim, her seviyedeki yöneticinin hem bireysel hem de kurumsal başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. Şube Müdürlerimizin aldıkları bu eğitimle daha güçlü ve dayanıklı bir liderlik sergileyerek, kurumun verimliliğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram ise, “Bu eğitimlerin amacı, yöneticilerimizin kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak ekiplere daha etkili liderlik yapmalarını sağlamak. Eğitim süreci boyunca, yöneticilerimizin sadece kendi gelişimlerine değil, aynı zamanda kurumun genel işleyişine katkı sağlamalarını da amaçlıyoruz” dedi.

Eğitimde, yöneticilerin sadece bireysel sağlıklarını değil, kurumun genel işleyişi, çalışan memnuniyeti ve verimlilik açısından da gelişim göstermeleri amaçlandı. Eğitim süresince yöneticilerin psikolojik dayanıklılığını artırarak, iletişim becerilerini güçlendirmeleri ve olumlu bir kurum iklimi oluşturulması hedeflendi.

Oldukça verimli geçen eğitimde, “İyi oluş nedir ?”,” İyi oluşun boyutları” (duygusal, psikoloji. Sosyal), “Psikolojik sağlamlık”, “İyi oluşu geliştirme yolları”, “Öz farkındalık ve öz şefkat”, “Zihinsel dayanıklılık”, “Etkili iletişim”, “Olumlu kurum iklimi yaratmak” konuları üzerinde duruldu.